صور جديدة تنشر لأول مرة من حفل زفاف عبير سندر وزوجها البريطاني

نشرت الفاشينيستا السعودية عبير سندر صوراً جديدة من حفل زفافها على زوجها البريطاني جوردان أونيل مدرب الألعاب القتالية، والذي أقيم في شهر إبريل الماضي.

وجاءت صور زفاف عبير سندر من جلسة التصوير الرسمية التي خضعت لها مع عريسها البريطاني، والتي أبدع فيها المصور محمد ماتي، ليبرز بعدسته جمال العروسان.

كما حرص المصور محمد ماتي من جانبه، أن ينشر باقية صور جلسة تصوير عبير سندر وعريسها، وعلق على اللقطات اللافتة بكلمات من القلب قائلاً عن العروس: “عنوان جمال الروح والخلق وجمال التعامل واللطف البالغ”.

وكانت عبير سندر احتفلت بزوجها من مدرب ألعاب قتالية بريطاني الجنسية في شهر ابريل الماضي، وحرصت من جانبها على نشر مقاطع من حفل زفافها على حسابها على سناب شات، حتى يشاركها محبيها فرحتها بليلة العمر.

كما نشرت عبير سندر لقطات طريفة مع عريسها، خلال قضائهما شهر العسل في سنغافورة، إلى جانب صور رومانسية عدة تجمع بينهما.

الجدير بالذكر أن عبير سندر وزوجها يعيشان في سنغافورة، نظراً لعمل الزوج هناك، واتفقا سوياً على سفرها بشكل متقطع إلى الخليج كلما كان لديها عمل في مجال الموضة والأزياء.

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