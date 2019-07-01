شاهد.. تامر حسني ينعى عزت أبو عوف

نعى نجم الجيل، تامر حسني، النجم الراحل عزت أبو عوف، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، كاتبًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء الله، توفى الفنان الكبير المحترم والأب عزت أبو عوف، أسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة،اللهم إرحم جميع موتانا يارب".
يذكر أن النجم عزت أبو عوف توفى فجر اليوم عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في
جدير بالذكر، أن نجم الجيل تامر حسني والفنان راحل عزت أبو عوف يشاركان في بطولة فيلم "كل سنة وأنت طيب"، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة كل من: زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، جوهرة، عائشة بن أحمد.
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