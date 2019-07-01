بكلمات مؤثرة.. محمد فؤاد ينعى عزت أبو عوف

نعى النجم محمد فؤاد الفنان الراحل عزت أبو عوف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كاتبًا: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون).. رحمة الله عليك يا أعز وأغلي الناس.. رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب وأخلص أخ وأوفى

صديق.. رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز.. نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم، وأن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة.. وداعًا يا دكتور عزت أبو عوف".

يذكر أن الفنان محمد فؤاد انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "شكرًا"، كلمات أحمد الجندى، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، من المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.

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جدير بالذكر أن النجم عزت أبو عوف توفى، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، كما عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.