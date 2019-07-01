تشييع جثمان "عزت أبو عوف" من مسجد السيدة نفيسة اليوم

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية، كما سيتم دفن جثمان الفنان الراحل في مقابر صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية، كما سيتم دفن جثمان الفنان الراحل في مقابرالمجاورين. يذكر أن الفنان عزت أبو عوف توفى، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه كان يعاني من تعب في الكبد والقلب.

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