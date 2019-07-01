بالفيديو.. محمد هنيدي ينشر أول مشهد جمعه بـ "عزت أبو عوف"

نشر النجم محمد هنيدي مقطع مشهد من أحد أفلامه، والذي يجمعه بالفنان الراحل عزت أبو عوف، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق كاتبا: "أول مشهد يجمع بين هنيدي وعزت أبو عوفمن ٢٢ سنة".
يذكر أن الفنان محمد هنيدي يستعد لعرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" في جدة، وهي بطولة كل من محمد محمود، أحمد فتحي، ندى موسى، بيومي فؤاد،
جدير بالذكر أن النجم عزت أبو عوف توفي منذ قليل عن عمر يناهز الـ 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أنه عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.
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