شاهد.. تركي آل شيخ يزيح الستار عن ألبوم عمرو مصطفى

كشف المستشار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ، عن موعد طرح ألبوم النجم عمرو مصطفى، حيث نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علق قائلًا: "الكبير عبدالمجيد عبدالله بعد الاستماع لألبوم عمرو مصطفى موعدنا ٤-أغسطس".
يتعاون المطرب عمرو مصطفى في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء، منهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، خالد تاج وأحمد حسن راؤول، ويتعاون مع الموزع شريف مكاوي، كما يتعاون مع فريق عمل خاص
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ طرح أخيرًا كلمات أغنية "مفيش مهم"، ومن المقرر أن يقوم بغنائها الهضبة عمرو دياب، وذلك ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، كما ستكون الأغنية من ألحان عمرو مصطفى.
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