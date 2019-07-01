بالفيديو.. تركي آل شيخ ومحمد هنيدي يفاجئان طفلًا مريضًا

فاجأ كل من المستشار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ، والنجم محمد هنيدي طفلًا مريضًا، حيث نشر المستشار تركي آل شيخ فيديو وصورًا عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي يستعد لعرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" في جدة، بطولة كل من محمد محمود، أحمد فتحي، ندى موسى، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامية طرابلسي، مها أبو عوف، محسن منصور، تأليف

حاتم حسين، إخراج مجدي الهواري.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ طرح أخيرًا كلمات أغنية "مفيش مهم"، من المقرر أن يقوم بغنائها الهضبة عمرو دياب، وذلك ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، كما ستكون الأغنية من ألحان عمرو مصطفى.

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