الأمير وليام وزوجته كيت إلى باكستان

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 09:53 صباحاً - أعلن قصر ” كينزنجتون البريطاني ” عن زيارة الأمير وليام وزوجته كيت لدولة باكستان في الخريف لهذا العام . وتأتي هذه الزيارة بناءا على طلب من وزارة الخارجية البريطانية وهي الزيارة الأولى لهما لباكستان .. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجولة لاحقا . ورحب ” محمد نفيس زكريا ” المفوض السامي الباكستاني في لندن بهذا الإعلان . Advertisements وقال بأن الزيارة الملكية المقبلة تعكس الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لعلاقاتها مع باكستان . وأن كلا من المملكة المتحدة وباكستان تربطهما علاقات تاريخية ويرغب كلا منهما في تعزيزها . وأن الشعب الباكستاني لا يزال يعتز ويتذكر زيارات الملكة ” إليزابيث الثانية ” لباكستان في عامي 1961 و 1997 .

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