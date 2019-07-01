عمرو دياب يكسر الأرقام القياسية بصورته مع دينا الشربيني

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 09:53 صباحاً - استطاع الفنان ​عمرو دياب​ ان يكون مجددا حديث الصحافة والجمهور بعد ان نشر صورة مع حبيبته الممثلة ​دينا الشربيني​ لاول مرة عبر السوشيل ميديا.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements Live now from #Marbella #AmrDiab #AmrDiabWorld #عمرو_دياب A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Jun 28, 2019 at 2:05pm PDT

الصورة حصدت النسبة الاعلى من الاعجاب تقريبا بين كل صور عمرو دياب ووصلت الى اكثر من 720 الف معجب بها، كما استطاعت دينا من خلال هذه الصورة ان تكسر الرقم القياسي لعمرو دياب من حيث عدد التعليقات الذي وصل الى 15 الف تعليق بفارق كبير عن باقي صور عمرو دياب.

مباركات كثيرة نلحظها من الفنانين والفنانات على الصورة بالتعليقات المعبرة عن محبتها لذلك الثنائي الجميل.