طليقة وائل كفوري تثير الجدل منشغلة البال على طفلتيها.. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 09:53 صباحاً - أثارت طليقة الفنان اللبناني ​وائل كفوري​، ​أنجيلا بشارة​ الجدل بمنشور عن أولاد الاهل المطلقين وتساءلت عن حقوقهم كاتبة: “هل تعتقدون أن أطفال الآباء المطلقين يستحقون ان يتم المس بحقوقهم؟ هل يدفع الأطفال ثمن قوانين الأطفال الضعيفة في لبنان”.

وتساءل المتابعون عن المشاكل التي تواجهها أنجيلا مع طفلتيها ميشال وميلانا بعد طلاقها من وائل كفوري وان كانت تعاني مع زوجها السابق في كيفية تربيتهما بطريقة مشتركة.

يذكر ان وائل وانجيلا تطلقا قبل فترة طويلة الا ان الخبر تم تداوله بقوة في الفترة الاخيرة

