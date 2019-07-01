- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 09:53 صباحاً - نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة اليوم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الصورة لاقت موجة من التعليقات الساخرة.
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Advertisements
https://www.instagram.com/p/BzVDdMaJcT7/world #ElissaiansWorld
A post shared by Elissa (@elissazkh) on Jun 30, 2019 at 2:31am PDT
الأمر استفز محبي اليسا كما استفز أيضاً الفنانة فرح يوسف التي كتبت على صفحتها تعليقاً على الامر ورد فيه:”التنمر اللي عم يصير عالفنانة إليسا هلئ عالانستغرام عندا مووووو معقول و لا مقبوووول بأي شكل من الأشكال عن جد شو صاير للعالم و شو ثقافة هالجهل اللي ضاربة عقول البعض الكتيييير كتير عنا؟!ولك عيب ولله عيب كتير عكل انسان بيجرح مشان حضرتو ينبسط بحالو انو قال مهضوم و قصّيف يعني”.
كانت هذه تفاصيل خبر اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.