وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري عزت أبو عوف، عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

وأكد الفنان إيهاب فهمي، الخبر في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، قال فيه: «تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير عزت أبوعوف».

وأضاف: «كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان».

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وتم استخراج تصريح بالدفن، ولكن لم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة.

الفنان الراحل كان قد تعرض لأزمة صحية في الشهور الأخير ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وذلك بسبب معاناته من أمراض الكبد والقلب، وكان قد خضع لجراحة قلب مفتوح قبل سنوات.

يذكر أن أخر ظهور تلفزيوني للفنان الراحل كان في إعلان «جمع حبابيك»، مع الفنان عمرو دياب، شارك فيه في رمضان الماضي.

كما كان قد تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم «كل سنة وأنت طيب»، مع الفنان تامر حسني.