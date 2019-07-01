إصابة ياسمين صبري أثناء رحلة استجمام – بالصور

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متابعة بتجـــــــرد: تعرضت الفنانة ياسمين صبري لإصابة خفيفة أثناء قضاء إجازتها الصيفية بجزيرة آسيوية.
ونشرت “ياسمين”، عبر خاصية “story ” على موقع “إنستجرام”، صورة يديها المجروحة نتيجة السقوط، وصورة أخرى بعد تضميد جرحها، وكتبت عليها تعليق: “سقوط لطيف جدًا”.
وشاركت ياسمين صبري فيديو آخر، ظهرت فيه وهي تتجول وتقود دراجتها الهوائية وسط مناظر الطبيعة الخلابة.
وخاضت الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني لعام 2019 بمسلسل “حكايتي”، وشاركها البطولة كل من: أحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية كان فيلم “الديزل” مع محمد رمضان وهنا شيحة، كما شاركت محمد عادل إمام أيضًا بطولة فيلم “ليلة هنا وسرور”، الذي شارك في بطولته أيضًا فاروق الفيشاوي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج حسن المنباوي.
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