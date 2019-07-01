حوض استحمام ذهبي في قصر ميغان ماركل الجديد.. لن تصدق سعره!

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متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أول صورة لحمام الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس “ميغان ماركل” من قصرهما الجديد والمعروف باسم “فورغمور” في قلعة ويندسور التاريخية الشهيرة.
وأول ما يلفت النظر في الحمام هو حوض الاستحمام الفاخر الذهبي والمصنوع من النحاس، بطريقة يدوية، واحتاج لصنعه 120 ساعة من العمل، وتبلغ قيمته أكثر من 5 آلاف جنية إسترليني.
ويقع حوض الاستحمام في الحمام داخل غرفة النوم، وهو من صنع شركة ويليام هولاند الفاخرة، والتي تقوم بتصميم حمامات أشهر الفنادق العالمية ومنها سلسلة فنادق Soho House.
بلاط الحمام أنقذته علامة تجارية شهيرة من مبانِ قديمة في إسبانيا، وأعاد تركيبها حرفيون محترفون، وتتكلف البلاطة الواحدة 5 جنيهات إسترلينية، وهو ما يضيف إحساسا بالأصالة.
ومن المعروف أن دوق ساسكس وزوجته الأمريكية، قد انتقلا إلى منزل فورغمور ليبتعدا عن دوق ودوقة كامبريدج، واللذين يسكنان قصر كنسنغتون مع الملكة، بعد شائعات بتوتر العلاقة بين الأخوين.
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