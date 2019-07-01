مايكل أوين: معيار واحد يجعل محمد صلاح يُقارن بميسي ورونالدو

متابعة بتجــــــــــرد: أكد اللاعب الإنجليزي السابق، مايكل أوين، أن النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول، يمكن أن تتم مقارنته بقائد برشلونة، ليونيل ميسي، وأسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأكد “أوين” خلال مقابلة مع صحيفة “ليفربول إيكو”، أنه مقتنع تمامًا بأن ميسي ورونالدو لم يكونا ليصلا إلى أعلى مستوى لهما، ويحرز كل منهما الكثير من الأهداف، لو لم يكن كل منهما في حياة الآخر.

وأوضح لاعب ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقًا أن ميسي كان يُسجّل 3 أهداف “هاتريك” ثم يتوجب على رونالدو فعل الأمر ذاته، وواحد أحرز 4 أهداف والآخر فعل ذلك، واستمرت المنافسة فيما بينهما.

وأشار أوين إلى أن محمد صلاح حدث معه الأمر نفسه، وسجّل الكثير من الأهداف، كما توّج بالحذاء الذهبي، وبالتالي أصبح التسجيل هو المعيار، لذا هو بحاجة إلى دفع نفسه بقوة أكبر، ويُحرز 25 هدفًا كل موسم، ويرغب كذلك في المزيد.

ولفت إلى أن ما حققه صلاح مع ليفربول في الموسم الأول لم يفاجئه، وخاصة أن موسمه بدأ بإحراز 5 أهداف، ثم 10، ثم وصل إلى 20 هدفًا، وواصل التقدم، ورد على المنتقدين والجميع، مشددًا على أن صلاح يريد أن يقارن الآن بميسي ورونالدو فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، وأن يفعل ما يحتاج إليه للحفاظ على ذلك.

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وتابع أوين: “ميسي ورونالدو تمكنا على مدى سنوات عديدة من الحفاظ على زخم أهدافهما، لقد كانت فترة مُذهلة من الزمن لكلٍ منهما”.

واختتم اللاعب الإنجليزي: “رونالدو وميسي سيكونان مثالين لمحمد صلاح، الآن هو بحاجة إلى الحفاظ على معدل إحرازه للأهداف، ليصل إلى مستوى اللاعبين العظماء”.

وسجل محمد صلاح 71 هدفًا في 104 مباريات مع ليفربول في مختلف المُسابقات، في أول موسمين مع الريدز، ونال جائرة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين.

ويشارك صلاح حاليًا مع منتخب بلاده مصر في كأس الأمم الإفريقية، ويسعى إلى التتويج باللقب، بعد أن قاد مصر للمشاركة في كأس العالم 2018، بعد غياب دام 28 عامًا.