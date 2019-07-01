سيلين ديون تثير ضجة بمسيرة جريئة في شوارع باريس

متابعة بتجــــــــرد: أثارت المطربة الكندية “سيلين ديون” ضجة واسعة بمسيرتها الجريئة في شوارع باريس، بعد ظهر اليوم.

وانتشرت عدد من الصور للمطربة العالمية (51 عامًا)، حيث لفتت الانتباه بإطلالة رائعة مرتدية تنورة صفراء قصيرة، وبلوزة سوداء مزينة بياقات بيضاء مع الأحذية العالية التي تحاكي ألوانها الجذابة.

من المقرر أن تقدم “سيلين” عروضها في لندن وبرلين وباريس ومانشستر خلال جولتها الأوروبية، وطبقًا لإفادة الـ “ديلي ميل” البريطانية، سوف تتوجه إلى هايد بارك لتقديم عروض في مهرجان الصيف البريطاني في يوليو المقبل.

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ظهرت المغنية على هذا الصباح للحديث عن نظام جمالها الذي يحقق مظهرها ولا تشوبه شائبة بعمر الخمسين، وقالت: “على خشبة المسرح، لا أستخدم مكياج القاعدة المائية، أنا أستخدم المكياج المعتمد على الزيت، لأنه في بعض الأحيان قد تصبح الأمور عاطفية وقد أبكي”.

وتحدثت “سيلين” بصفتها متحدثة باسم لوريال، قائلة: “أستخدم لون شعر إكسيلانس، فهو يعمل بشكل جيد للغاية، كنت سعيدة جدًا عندما عرضت رويال علي أن أكون وجهتها الإعلامية، لم أتخيل أبدًا عندما كنت صغيرة بأن يحدث هذا، ولكنه حدث بالفعل وأنا بعمر الـ51”.