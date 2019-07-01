كندة علوش: العنصري مثل المصاب بالجرب والطاعون!

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة كندة علوش جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة تحدثت من خلالها عن العنصرية والأشخاص المصابين بالعنصرية وما يقومون به تجاه الأشخاص المختلفين عنهم.

وقالت كندة في تغريدتها: “العنصرية داء وليس قناعة يصيب المرء في الدماغ والقلب.. داء خطير له أعراض يستدعي الكشف عن أسبابه والعلاج مثله مثل السل والطاعون والجرب، غالباً لا يدرك العنصري أنه كذلك ويسوّغ لنفسه ولمحيطه المبررات ولكن لا شيء يبرر حقد فرد على أمة أو جماعة فقط لانهم مختلفون عنه بالجنسية أو الملة أو اللون”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال “كندة” كان فيلم “الأصليين”، الذي ضم باقة من النجوم، على رأسهم منة شلبي، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، محمد ممدوح، وهناء الشوربجي، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.