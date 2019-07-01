نبيل شعيل يطمئن جمهور ماما أنيسة: أم الكويت قريبا في منزلها

متابعة بتجـــــــــرد: شارك الفنان نبيل شعيل جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستقرام” بمقطع مصور أثناء زيارته لأم الكويت ماما أنيسة للاطمئنان على حالتها الصحية.

ظهر “شعيل” مع ماما أنيسة في غرفة المستشفى وأكد لمحبيها أن حالتها الصحية في تحسن مستمر وقريبا ستكون في بيتها، وعلق على الفيديو قائلا: “اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أم الكويت ماما أنيسة”.

الجدير بالذكر أن ماما أنيسة تعرضت لدور إنفلونزا خلال شهر رمضان الماضي وتطور الأمر إلى التهاب في الرئة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وحالتها الصحية غير مستقرة ومع تطور الحالة خلال الأيام الماضية تطلب الأمر نقلها للمستشفى.

يشار إلى أن أنيسة محمد جعفر من أوائل الكويتيات اللاتي دخلن مجال الإعلام وسطع نجمها في فترة الستينيات تحديدًا، وذلك بعد تقديمها برنامج “ماما أنيسة والصغار” الذي كان يعتبر أول برنامج في الكويت والخليج مخصص للأطفال.