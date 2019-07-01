متابعة بتجـــــــــرد: شارك الفنان نبيل شعيل جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستقرام” بمقطع مصور أثناء زيارته لأم الكويت ماما أنيسة للاطمئنان على حالتها الصحية.
ظهر “شعيل” مع ماما أنيسة في غرفة المستشفى وأكد لمحبيها أن حالتها الصحية في تحسن مستمر وقريبا ستكون في بيتها، وعلق على الفيديو قائلا: “اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أم الكويت ماما أنيسة”.
الجدير بالذكر أن ماما أنيسة تعرضت لدور إنفلونزا خلال شهر رمضان الماضي وتطور الأمر إلى التهاب في الرئة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وحالتها الصحية غير مستقرة ومع تطور الحالة خلال الأيام الماضية تطلب الأمر نقلها للمستشفى.
يشار إلى أن أنيسة محمد جعفر من أوائل الكويتيات اللاتي دخلن مجال الإعلام وسطع نجمها في فترة الستينيات تحديدًا، وذلك بعد تقديمها برنامج “ماما أنيسة والصغار” الذي كان يعتبر أول برنامج في الكويت والخليج مخصص للأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل شعيل يطمئن جمهور ماما أنيسة: أم الكويت قريبا في منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.