وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

متابعة بتجـــــــــرد: رحل عن عالمنا، صباح الاثنين، الفنان المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع كبير مع المرض.

وتوفي أبو عوف داخل إحدى المستشفيات في القاهرة، حيث مكث نحو شهر ونصف الشهر.

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج في المستشفى، خاصة أنه كان يعاني من تعب في الكبد والقلب.