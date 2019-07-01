الممثل الكبير عزت ابو العوف في ذمة الله

بعد صراع مع المرض، توفي الفنان الكبير عزت أبو عوف اليوم الاثنين، 1 تموز/يوليو الحالي.

ويشيع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وسيوارى الثرى في مدافن العائلة.

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وكان النجم عزت أبو عوف قد دخل الى المستشفى مؤخراً حيث كان يتلقى العلاج بعد معاناته من تعب فى الكبد والقلب.

في رصيد عزت أبو عوف، أكثر من 100 عمل فني، حيث استطاع ان يترك بصمة كبيرة في كل الأعمال التي شارك فيها.

الفنان الراحل كان ينتظر استكمال تصوير فيلم “كل سنة وانت طيب”، قبل رحيله اليوم، مع الفنان تامر حسني، وتصوير مسلسل “بالحب هنعدي” مع الفنانة سميرة أحمد.