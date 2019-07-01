شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فى ذكرى وفاته.. ما قاله محمد الموجى عن الطويل وعبدالحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاته الموسيقار محمد الموجى، وبمناسبة تعرض ”الخليج 365”، فيديو نادر يجمع الموسيقار محمد الموجى مع الإعلامى طارق حبيب.

وكشف الموجى، خلال الحوار، عن تفاصيل بمعرفته بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، قائلا: أثناء سيرى أنا والمؤلف سمير محجوب، على كوبرى إمبابة، سمعنا فى الإذاعة أغنية أعجبتنا من صوت المطرب وحتى التلحين والكلمات.

كما قال خلال الحوار أيضا: إنه توقف فى انتظار أن تنتهى، لنعرف من المطرب، فوجدنا أنها غناء عبدالحليم حافظ، شعر صلاح عبدالصبور وألحان كمال الطويل، وكانت بعنوان"لقاء".

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وأضاف: فى تلك الفترة كنت أقدم ركنا موسيقيا فى الإذاعة، مدته نصف ساعة، فذهبت لأستاذ حافظ عبدالوهاب وطلبت منه أن يوصلنى بصاحب الصوت، وبالفعل، حضر معى العندليب الحلقة، وأصبحنا أصدقاء، لدرجة أننا أكملنا الحديث بعد الحلقة، ومن هنا بدأت صداقتى معه وكنت أنا وكمال الطويل ثنائى استثنائى عند عبدالحليم حافظ.