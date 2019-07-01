شكرا لقرائتكم خبر عن مروى تستعد لطرح أغنية شعبية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية مروى لطرح أغنية شعبية جديدة بعنوان "فراولة "، والأغنية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع أشرف البرنس ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة.
من ناحية أخرى طرحت مروى في فترة الأخيرة أغنية جديدة، بمناسبة احتفالات الكريسماس تحمل عنوان "ريمكس كريستماس بالكزبرة" .
يذكر أن آخر أعمال مروى اللبنانية فيلم "الفندق" بطولة علا غانم وأحمد بدير وحجاج عبدالعظيم وأحمد كرارة ونجم مسرح مصر إبرام سمير ومحمد الصاوى وأحمد صادق وأحمد الحلوانى ودعاء حجازى والإعلامى عبد المجيد خضر وتأليف أسامة فهمى عبدالظاهر ومن إخراج عاطف شكرى.
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