بالصور| تركي آل الشيخ إلى محمد هنيدي: "شرفتني يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورًا له مع النجم محمد هنيدي خلال زيارتهم لأحد الأطفال من ذوي الإعاقة.
وغرد آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر" معلقًا على الصور: "شرفتني يا حبيبي".
ويتواجد هنيدي في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لعرض مسرحيته "3 أيام في الساحل" يوم الأربعاء المقبل ضمن فعاليات موسم جدة، من 3 حتى 6 يوليو، ويعود مروة أخرى للقاهرة ليستكمل العرض على مسرح "كايرو شو".
والمسرحية من بطولة محمد هنيدي، ومحمد محمود، وأحمد فتحي، وسامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج مجدي الهواري.
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