منير مكرم: استخراج تصريح الدفن للفنان الراحل "عزت أبو عوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان منير مكرم عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن الفنان "عزت أبو عوف" وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في أحد المستشفيات الخاصة.

وأضاف مكرم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم استخراج تصريح الدفن للفنان الراحل، موضحًا أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الدفن أو مكانه.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 سنة، بعد صراع مع المرض في إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

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