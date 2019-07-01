وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الفنان الشاب محمد عادل، إن الفنان عزت أبو عوف وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عقب صراع مع المرض.

وغرد عادل على حسابه الرسمي في "تويتر": "إن لله وإن إليه راجعون، ربنا يرحمك يا رب، الفنان خفيف الروح، متعدد الموهبة عزت أبو عوف، في ذمة الله".



ومن ناحيته، أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، خبر وفاة أبو عوف، اليوم الاثنين، قائلًا إنه لم يتحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

وكان أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، بعد معاناة من أمراض في الكبد والقلب، وهو من مواليد عام 1948.​