صورة| هنيدي برفقة أشرف عبدالباقي وأحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة تجمعه بالفنانين أشرف عبدالباقي، وأحمد فهمي، والمنتج حمادة إسماعيل، وعلق: "مع الحبايب". ويعيش الفنان محمد هنيدي، حالة نشاط فني، بعد الإعلان عن تفاصيل أول "ستاند آب كوميدي" من بطولته في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل التوجه إلى مدينة جدة السعودية لعرض مسرحيته "3 أيام في الساحل".​



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