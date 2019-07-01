وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

رحل النجم عزت أبو عوف عن عمر يناهز الـ 71 عاماً، منذ قليل، عن عالمنا، بعد صراع طويل مع المرض.
وأكدت الفنانة مها أبو عوف لـ"الوفد"، أن شقيقها الفنان عزت أبو عوف توفي منذ قليل داخل إحدى المستشفيات بالمهندسين.
يذكر أن النجم عزت أبو عوف كان يعاني من تعب في الكبد والقلب.
و كان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع نجم الجيل تامر حسني.
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