شاهد.. تركي أل شيخ يزيح الستار عن ألبوم عمرو مصطفى

كشف المستشار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي أل شيخ، عن موعد طرح ألبوم النجم عمرو مصطفى، حيث نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، علق قائلاً: "الكبير عبدالمجيد عبدالله بعد الاستماع ل اللبوم عمرو مصطفى موعدنا

٤- اغسطس".

ويتعاون المطرب عمرو مصطفى في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، خالد تاج وأحمد حسن راؤول، ويتعاون مع الموزع شريف مكاوي، كما يتعاون مع فريق عمل خاص

به في التوزيعات، والذي يتولى توزيع معظم أغاني الألبوم، وجميع أغاني الألبوم من ألحان عمرو مصطفى.

Advertisements

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي أل شيخ طرح مؤخراً كلمات أغنية "مفيش مهم"، و من المقرر أن يقوم بغنائها الهضبة عمرو دياب، وذلك ضمن ألبومه الجديد و المقرر طرحه قريباً، كما ستكون الأغنية من ألحان عمرو مصطفى.