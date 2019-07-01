شاهد.. إيهاب توفيق يحتفل مع جمهوره بفوز المنتخب المصري

احتفل النجم إيهاب توفيق مع جمهوره، حيث نشر صور تجمعه بوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و علق كاتباً: "مع معالي وزيرة السياحة رانياالمشاط ، الف مبروك لمنتخبا الوطنى و ان شاء الله اللى جاى أفضل و أفضل".
يذكر أن الفنان إيهاب توفيق طرح مؤخراً كليب بعنوان "عشمي
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