شاهد.. إيهاب توفيق يحتفل مع جمهوره بفوز المنتخب المصري

احتفل النجم إيهاب توفيق مع جمهوره، حيث نشر صور تجمعه بوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و علق كاتباً: "مع معالي وزيرة السياحة رانيا

المشاط ، الف مبروك لمنتخبا الوطنى و ان شاء الله اللى جاى أفضل و أفضل".

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق طرح مؤخراً كليب بعنوان "عشمي

في ربنا"، و الأغنية من كلمات رضا المصري، و ألحان فارس فهمي، و توزيع زيزو فاروق، و الكليب من إخراج ياسر عصام، و يشاركه في الغناء النجم أحمد شيبة، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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