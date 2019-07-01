سيلين ديون بإطلالة غريبة في باريس!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 06:53 صباحاً - خطفت النجمة العالمية سيلين ديون الأنظار في باريس باعتمادها اطلالة وصفت “بالأغرب” يوم السبت. فقد ظهرت ديون ببذلة شبيهة بمايوه السباحة المؤلف من قطعة واحدة، ونسّقت معها سترة فضفاضة مطابقة. وأثارت المغنية البالغة من العمر 51 عاماً الجدل باختيارها الفريد للملابس من دار أزياء off-white، اذ كشفت عن ساقيها بالكامل، في حين كانت تعرف بالسابق بالحشمة في اختيارتها.

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