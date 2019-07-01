احتجاز الممثل أديتيا بانشولي بتهمة الاغتصاب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
حجزت شرطة مومباي ممثل بوليوود أديتيا بانشولي يوم الخميس 28 يونيو على خلفية اتهامه باغتصاب امرأة، عملت في السابق معه ككومبارس بعدد من الأفلام.
حررت الممثلة بلاغًا في شرطة مومباي ضد بانشولي تتهمه فيه باغتصابها، وأكد المتحدث باسم الشرطة أن هناك وقائع جديدة تحمل تطورات هي ما دفعت الشرطة لاحتجاز الممثل رغم أنه سيكون من الصعب إثبات القضية وجمع الأدلة لأن الحادثة مر عليها 10 سنوات تقريبًا، بحسب متحدث باسم الشرطة.
ومع ذلك، ذكرت مصادر رسمية بحسب موقع indiatoday أن الممثلة قالت في البلاغ إنها تعرضت للاغتصاب في عدة مناسبات على أيدي أديتيا بانشولي، وإنها كانت على علاقة قسرية معه وأنه كان يضايقها جنسيًا وعقليًا.
وكشفت الممثلة التي لا يزال اسمها مجهولا بالتحقيقات أن أديتيا بانتشولي أساء معاملتها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها وأنها ذهبت إلى الشرطة عندما تعرضت للإيذاء.
آخر دور رئيسي لأديتيا بانشولي في سينما بوليوود كان مع المخرج سانجاي ليلا بهنسالي في فيلمه الاسطوري التاريخي “باجيرو ماستاني” في عام 2015.
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