- 1/2
- 2/2
وكالاتالإثنين 2019/7/1 07:28 صباحا بتوقيت أبوظبي
الفنان المصري الراحل عزت أبوعوف
توفي الفنان المصري عزت أبوعوف، صباح الإثنين، بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
ونعى إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، الفنان الراحل عزت أبوعوف قائلا: "تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير عزت أبوعوف".
وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".
ولد الفنان الراحل في حي الزمالك بالقاهرة 21 أغسطس/ آب عام 1948، تخرج من كلية الطب، وكون مع شقيقاته فرقة "فور إم"، والتي ساهمت في اكتشاف العديد من المواهب الفنية، تولى أبوعوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي عام 2006، كما شارك في أكثر من 120 عملا فنيا مختلفا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز 71 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.