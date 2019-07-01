وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز 71 عاما

توفي الفنان المصري عزت أبوعوف، صباح الإثنين، بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

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ونعى إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، الفنان الراحل عزت أبوعوف قائلا: "تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير عزت أبوعوف".

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

ولد الفنان الراحل في حي الزمالك بالقاهرة 21 أغسطس/ آب عام 1948، تخرج من كلية الطب، وكون مع شقيقاته فرقة "فور إم"، والتي ساهمت في اكتشاف العديد من المواهب الفنية، تولى أبوعوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي عام 2006، كما شارك في أكثر من 120 عملا فنيا مختلفا.