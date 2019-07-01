شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع جثمان الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وبعدها يتم دفنه في مقابر العائلة حسبما أكدت شقيقته الفنانة مها أبوعوف في تصريحات خاصة لليوم السابع.
وقالت الفنانة مها أبو عوف، إنها في طريقها حاليا متوجهة من المملكة العربية السعودية، إلى القاهرة لتشييع جثمان أخيها الراحل.
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
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