شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبزر أعمال الفنان الراحل عزت أبو عوف بعد رحيله اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل منذ قليل الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع كبير من المرض، ومكوثه في أحد المستشفيات الخاصة فترة كبيرة.

عزت أبو عوف، الفنان الراحل شارك في أكثر من 100 عمل فني، سواء سينما، أو دراما، أومسرح، وترك بصمة كبيرة في كل هذه الأعمال، حيث إنه لم يكتف بالتمثيل، بل أبدع فى تقديم البرامج، وعمل كمذيع فى مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين بجانب التمثيل.

وفى هذا التقرير، نرصد أهم الاعمال الفنية التي شارك فيها، حيث أبدع فى كثير من الأفلام التى نالت إعجاب كثير من جماهيره المتابعين له وأشهر هذه الافلام فيلم"عمر وسلمى "الأجزاء الثلاثة، ولا تراجع ولا استسلام، عبود على الحدود، زنقة ستات، إسماعيلية رايح جاى، أيظن، بخيت وعديلة، مطب صناعى، حسن طيارة، إمراة هزت عرش مصر، السفرة فى العمارة.. وغيرهم".

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ومن أهم أعماله الدرامية "مسلسل عفاريت عدلى علام،قضية نسب، أنا قلبى دليلى، ليالى، الصفعة، لحظات حرجة، الملك فاروق، شيخ العرب همام، عباس الأبيض فى اليوم الأسود، كما أنه شارك الزعيم عادل امام في مسرحية "بودى جارد".

الفنان عزت أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وانت طيب"، قبل رحيله اليوم، مع الفنان تامر حسني، وتصوير مسلسل بالحب هنعدي مع الفنانة سميرة أحمد