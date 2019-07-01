سميحة أيوب تشارك فى أوبرا "بنت عربى" بالأداء الصوتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة القديرة سمية أيوب بالأداء الصوتى للعرض أوبرا "بنت عربي" وهى أوبرا غنائية تمثيلية تقدم دراما عن كل المختلفين وذوى القدرات،ويشارك في أوبرا أكثر من 45 فنانا ونجوم السيرك القومى ونجوم الأوبرا. يذكر أن "أوبرا بنت عربى" من تأليف الكاتبة ياسمين فرج، وأشعار سامح مجاهد، موسيقى وألحان أحمد الناصر، بطولة الفنان علاء قوقة وهانى عبد الحى نهاد عبد الفتاح محمد سعداوى وماهر محمود ومجموعة من الوجوه الجديدة ، وإخراج هشام على.

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