شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف في أحد مستشفيات القاهرة والان مع التفاصيل
رحل الفنان المصري عزت ابوعوف بعد صراع كبير مع المرض ومكوثه في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة القاهرة، حوالي شهر ونص.
يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.
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