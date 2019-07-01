شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الفنان عزت أبوعوف بعد صراع كبير مع المرض، وتوفى قبل قليل داخل أحد المستشفيات الخاصة التى مكث بها نحو شهر ونصف.

وأكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لليوم السابع، أن الفنان عزت أبو عوف لقى وجه ربه قبل دقائق، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

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يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.

وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.