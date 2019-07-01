فيديو.. كليب "ملايين" لـ محمود العسيلى يحقق 3 ملايين مشاهدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".
يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى كليب "وجع الهوى"، والذى حقق 11 مليون مشاهدة وذلك بعد طرحه أواخر العام الماضي ونال إعجاب الجمهور فى الوطن العربى، من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلى وتوزيع رامى سمير.
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