شكرا لقرائتكم خبر عن "مهرجان الحمامات الدولي" بتونس يستضيف الموسيقار الكبير زياد الرحبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مهرجان الحمامات الدولي بتونس يومي 2 و3 أغسطس الموسيقار الكبير زياد الرحباني ليقدم حفلتين للجمهور التونسي الذي يعشق موسيقي الرحبانية بشكل عام وموسيقي زياد بشكل خاص .

ومن المقرر أن يقدم زياد الرحباني، خلال الحفل، برنامجًا حافلاً بالأعمال الغنائية والموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي أنطلق في مطلع السبعينيات وحتى الآن.

يذكر أن مهرجان الحمامات الدولي هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة وقد انعقدت دورته الأولي عام 1966 ويعتبر ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي وشارك فيه من قبل عدد كبير من نجوم الغناء المصري والفرق المشهورة منهم الكينج محمد منير العام قبل الماضي .