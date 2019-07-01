شكرا لقرائتكم خبر عن عبادى الجوهر يحيي حفلا ضخما يوم الخميس 11 يوليو المقبل مع أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم عبادي الجوهر حفل غنائي ضخم و ذلك يوم الخميس 11 يوليو المقبل مع المطربة اصاله ، و من المقرر إقامة الحفل في مسرح القرية التراثية بمراوة في السعودية ، علي أن يبدأ الحفل في التاسعة مساءا .

يذكر أن عبادى الجوهر الذي يمتلك شعبية جارفة بالوطن العربي ، و الذي قدم عددا كبيرا من أهم وأشهر الاغاني الناجحة و التى يتفاعل معها جمهوره دائما مثل "خلاص ارجع" و"لا سفر" و"يا شوق" و"فى بعدك" و"اجهلك ولى سنين اتخيلك" و"تبى تعرف فى قلبى وش مكانك" وغيرها.