بالصور- دنيا بطمة في "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، مجموعة صور لها من داخل حمام سباحة. وعلقت: "مساء الأنوار"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وتستعد المطربة المغربية، لطرح أغنيتها الجديدة "زمن بلقيس"، التي تغنيها باللهجة اليمنية، من ألحان حمد الخضر، وكلمات يوسف ناصر. ​

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