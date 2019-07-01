لاميتا فرنجية بصحبة ابنها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها في موقع "انستجرام".

وظهرت "لاميتا" في الصور مع ابنها الوحيد جاستن، ونالت الصور إعجاب محبي ومتابعي الفنانة اللبنانية.

وكانت آخر أعمال لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.