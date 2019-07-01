فيديو| تطورات الحالة الصحية لـ"ماما أنيسة" من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

زار المطرب الكويتي نبيل شعيل، الإعلامية أنيسة محمد جعفر الشهيرة بـ"ماما أنيسة" داخل المستشفى، عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة.

ونشر شعيل فيديو خلال جلوسه بجانبها في المستشفى، عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها قائلاً: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي أم الكويت ماما أنيسة".

وقال شعيل خلال مقابلته لها بالمستشفى بالفيديو: "إن شاء الله تقومي وتروحي بيتك.. وتبقي أفضل، أنتِ أم الجميع، والحمد لله أني اطمنت على ماما أنيسة.. وأنتِ طول عمرك تحافظي عليا وتسألي عليا".

يُذكر أن الإعلامية أنيسة محمد جعفر قدمت العديد من البرامج في التلفزيون والإذاعة، ففي التلفزيون قدمت برنامج جنة الأطفال، مع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، وفي الإذاعة، ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معًا، مع الشباب.​