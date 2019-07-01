بالفيديو.. تركي أل شيخ و محمد هنيدي يفاجئان طفل مريض

فاجئا كل من المستشار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي أل شيخ، و النجم محمد هنيدي طفل مريض، حيث نشر المستشار تركي أل شيخ فيديو و صور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي يستعد لعرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" في جدة، وهي بطولة كل من محمد محمود، أحمد فتحي، ندى موسى، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامية طرابلسي، مها أبو عوف، محسن منصور، ومن تأليف

حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي أل شيخ طرح مؤخراً كلمات أغنية "مفيش مهم"، و من المقرر أن يقوم بغنائها الهضبة عمرو دياب، وذلك ضمن ألبومه الجديد و المقرر طرحه قريباً، كما ستكون الأغنية من ألحان عمرو مصطفى.

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