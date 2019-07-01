شاهد.. فرحة نجوم الفن بعد فوز الفراعنة على أوغندا

احتفل الليلة نجوم الفن مع جمهورهم و محبيهم بعد فوز المنتخب المصري بهدفين مقابل لاشئ في مبارة أوغندا، و تصدر مصر للدوري الـ 16.
و جاء في أول القائمة النجمة أنغام حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي
و كتب النجم مصطفى حجاج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "جووووووووول ..ربنا يحميك يا صلاااااح..عملوها الأبطال..ألف مبروك لمصر التصدر بالعلامة الكاملة و التأهل لدور الـ 16".
ونشرت النجمة الاستعراضية صافيناز صورة لها وهي تلعب كورة القدم، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي
وكتبت النجمة شذى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي
ونشر النجم أشرف عبد الباقي صورة للمنتخب المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و علق كاتباً: "الف مبروك لمنتخبنا و التأهل للدور 16 و تصدر المجموعه".
وأيضاً أعربت النجمة مي عمر عن ساعدتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي
ونشرت النجمة وعد البحري صورة كرتونية للمنتخب المصري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي
ونشر النجم رامي صبري صورة لنجمين المنتخب محمد صلاح، و أحمد المحمدي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي
و علق النجم أحمد جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي
ونشرت النجمة ريهام حجاج صورة من داخل الاستاد تجمعها بجموعة فنانين من بينهم الدكتور أرشف زكي، عبر حسابهاالرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت قائلة: "و كمان مرة صلاح و محمدي و شناوي و تحيا مصر".
وجاء في آخر القائمة النجم محمد علي رزق حيث نشر صورة تجمعه بمجموعة فنانين،و هم يحتفلون عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباً: "مبروووووووك الماتش مبرووووك الصعود بنقط كاملة ...و عقبال إللي جاي...تحيا مصر".
on Jun 30, 2019 at 2:18pm PDT
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