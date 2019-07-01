شاهد.. فرحة نجوم الفن بعد فوز الفراعنة على أوغندا

احتفل الليلة نجوم الفن مع جمهورهم و محبيهم بعد فوز المنتخب المصري بهدفين مقابل لاشئ في مبارة أوغندا، و تصدر مصر للدوري الـ 16.

و جاء في أول القائمة النجمة أنغام حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي

"فيسبوك": "مصر" بالإضافة إلي علم مصر.

و كتب النجم مصطفى حجاج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "جووووووووول ..ربنا يحميك يا صلاااااح..عملوها الأبطال..ألف مبروك لمصر التصدر بالعلامة الكاملة و التأهل لدور الـ 16".

ونشرت النجمة الاستعراضية صافيناز صورة لها وهي تلعب كورة القدم، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي

"فيسبوك"، وعلقت عليها: "مبروك لمصر".

وكتبت النجمة شذى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي

"فيسبوك": "مبروك لمصر 2-0".

ونشر النجم أشرف عبد الباقي صورة للمنتخب المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و علق كاتباً: "الف مبروك لمنتخبنا و التأهل للدور 16 و تصدر المجموعه".

وأيضاً أعربت النجمة مي عمر عن ساعدتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي

"فيسبوك"، قائلة: "مبروك لبلدنا مصر التأهل و صدارة المجموعة".

ونشرت النجمة وعد البحري صورة كرتونية للمنتخب المصري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي

"فيسبوك"، و علقت عليها كاتبة: "مبروك للمنتخب المصري تصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقاط".

ونشر النجم رامي صبري صورة لنجمين المنتخب محمد صلاح، و أحمد المحمدي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي

"فيسبوك"، و علق كاتباً: "مبرووك يا مصر".

و علق النجم أحمد جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي

"فيسبوك" بكلمة: "صلااااح".

ونشرت النجمة ريهام حجاج صورة من داخل الاستاد تجمعها بجموعة فنانين من بينهم الدكتور أرشف زكي، عبر حسابهاالرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت قائلة: "و كمان مرة صلاح و محمدي و شناوي و تحيا مصر".

وجاء في آخر القائمة النجم محمد علي رزق حيث نشر صورة تجمعه بمجموعة فنانين،و هم يحتفلون عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباً: "مبروووووووك الماتش مبرووووك الصعود بنقط كاملة ...و عقبال إللي جاي...تحيا مصر".