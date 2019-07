ماندي مور..إكتشف موظف التسليم موهبتها بالصدفة فحقّقت نجاحات كبيرة كمغنية وممثلةبسمة بوسيل جرعة كبيرة...

بدأت مشوارها الفني في عام 1999، حين وقّعت مع شركة Epic Records، وحصلت على شهرة كبيرة مع إطلاق أول أغنية لها "Candy"، والتي بلغت ذروتها وإحتلت المرتبة 41 في Billboard Hot 100. ثم حقّقت ماندي مور نجاحاً كبيراً بألبومها الأول "So Real" عام 1999، ثم حقّقت أغنيتها I Wanna Be With You من ألبومها الثاني النجاح نفسه، وذلك في عام 2000. إستطاعت أن تصبح من أشهر الفنانات، بعد أن باعت أكثر من 10 مليون ألبوم، في جميع أنحاء العالم.

طفولتها

وُلدت ماندي مور من أم إسمها ستانسي، وهي مراسلة أخبار سابقة، ووالدها دونالد مور كان طياراً على الخطوط الجوية الأميركية، ولديها شقيقان.

كانت جدتها راقصة وقد ألهمتها كثيراً، ومن خلالها أحبت الأضواء وعالم التمثيل، وطلبت من والديها أن يدخلاها لتعلم هذه المهنة. الا أن التمثيل لم يكن شغفها الوحيد، فقد أحبت الغناء أيضاً، وبدأت تسجيل الأغاني بنفسها في عمر الثالثة عشرة، لتتعرف بعدها على صديقٍ ساعدها في توقيع عقد مع إحدى الشركات، وبدأت عملها في هذا المجال.

لكن أول من اكتشف موهبتها هو سائق التسليم لدى شركة "فيد إكس"، وكان عمرها آنذاك ثلاثة عشرة عاماً، فقام بإرسال التسجيل إلى شركة سوني ميوزك.

بعد الغناء.. ماندي مور تتجه الى عالم التمثيل

بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في الغناء، بدأت ماندي مور مهنة التمثيل عام 2001 ، وظهرت لأول مرة في الجزء الثاني من الفيلم السينمائي Dr. Dolittle بدور صغير، قبل أن تشارك في فيلم ​​The Princess Diaries بدور أكبر. وفي عام 2002، كان لها دور بطولة الى جانب جيمي سوليفان في الفيلم الرومانسي A Walk to Remember، وقد حقق هذا الفيلم إنتشاراً واسعاً ونجاحاً كبيراً، حتى في دول العالم العربي.

في وقت لاحق أعربت ماندي مور أنها تريد تجسيد دور رابونزيل في فيلم ديزني Tangled وهكذا حصل، وإستمرت في تأدية الدور في الفيلم الثاني Tangled Ever After، وفي المسلسل التابع له Tangled: The Series -present.

في عام 2016، تألقت ماندي مور بدور ريبيكا بيرسون في This Is Us، وتم ترشيحها لجائزة Golden Globeكأفضل ممثلة مساعدة.

حياتها العاطفية

واعدت ماندي مور الممثل زاك براف، من عام 2004 إلى عام 2006. وفي عام 2008 تعرفت على مدير شركة "ويسكي" رايان أدامز، وتحولت علاقة حبها الى خطوبة في شباط/فبراير عام 2009، وتزوجا في 10 آذار/مارس عام 2009، في سافانا - جورجيا.

وفي كانون الثاني/يناير عام 2015، طلبت ماندي مور الطلاق في غياب آدامز، الذي كان في نيويورك، مشيرة إلى أن هناك "اختلافات ولا يمكن التوفيق بينهما".

وأصدر الثنائي بعدها بياناً شرحا فيه لماذا إتخذا قرار الطلاق، وقالا إن الفراق حصل بإحترام وبطريقة ودية، إلا أن ماندي مور قالت في عام 2019 إن هذا الزواج سبب لها الأذية النفسية، وقد حصلت على الطلاق نهائياً، في حزيران/يونيو عام 2016. وقبل حصولها على الطلاق القانوني بدأت ماندي مور عام 2015 في مواعدة Dawes Taylor Goldsmith، وخطبا في أيلول/سبتمبر عام 2017، وتزوّجا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

معلومات قد لا تعرفونها عن ماندي مور

في عام 2002 تم إختيار ماندي مور كواحدة من أجمل 50 شخصاً، بحسب مجلة بيبول الأميركية عام 2002، وتعد اليوم من النجمات اللواتي يلفتن أنظار الجمهور، مهما كان العمل الذي تقدمه.

في عام 2019، بلغ صافي ثروة ماندي مور حوالى 23 مليون دولار، وذلك نتيجة لعملها في التمثيل والغناء.