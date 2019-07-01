وفاء الكيلاني وتيم حسن يلتزمان الصمت حول "حادث السير المروع"خاص الفن-عمرو دياب يؤجل أغنيته مع حميد...

ورغم تأكيد عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على عدم صحة الخبر الا اننا لاحظنا ان كل من وفاء وتيم لم يردا على الشائعة ابدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهما ولم ينفيا (كما تجري العادة مع النجوم الذين تطلق عليهم هذه الشائعة المغرضة) لا بل هما غائبان عن صفحاتهما منذ اسابيع عديدة ربما للاستراحة الكلية من كل ما يدور حولهما ومن المعروف انهما يبتعدان كليا عن نشر تفاصيل خاصة بعلاقتهما.

يذكر ان تيم كان قد حقق خلال شهر رمضان نجاحا جديدة في مسلسل الهيبة الحصاد الى جانب الممثلة سيرين عبد النور.