ميرنا وليد - بيروت - انتشرت منذ الصباح اخبارا تفيد بأن الاعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الممثل تيم حسن قد تعرضا لحادث سير مروع في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال مصر.
ورغم تأكيد عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على عدم صحة الخبر الا اننا لاحظنا ان كل من وفاء وتيم لم يردا على الشائعة ابدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهما ولم ينفيا (كما تجري العادة مع النجوم الذين تطلق عليهم هذه الشائعة المغرضة) لا بل هما غائبان عن صفحاتهما منذ اسابيع عديدة ربما للاستراحة الكلية من كل ما يدور حولهما ومن المعروف انهما يبتعدان كليا عن نشر تفاصيل خاصة بعلاقتهما.
يذكر ان تيم كان قد حقق خلال شهر رمضان نجاحا جديدة في مسلسل الهيبة الحصاد الى جانب الممثلة سيرين عبد النور.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء الكيلاني وتيم حسن يلتزمان الصمت حول "حادث السير المروع"خاص الفن-عمرو دياب يؤجل أغنيته مع حميد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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