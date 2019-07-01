ميرنا وليد - بيروت - كان من المفترض ان تشهد الفترة المقبلة تعاون جديد بين الفنان عمرو دياب والملحن حميد الشاعري وذلك بعد غياب سنوات طويلة وقد علمنا بأن عمرو كان لديه رغبة في تقديم أغنية بتوزيع الكيكي ولكن يبدو أن المشروع سيتم تأجيله لفترة وذلك بعد أن فوجئ الثنائي بتقديم لطيفة للأمر من خلال اغنيتها "شاغلني" والتي تعاونت فيها مع الملحن اسلام دياب والتي يتشابه لحنها مع أغنية عمرو دياب.
ولم يقرر عمرو دياب إن كان بالفعل سيقدم الأغنية لاحقا أم سيتخلى عنها بعد تقديمها في أغنية لطيفة ولكن من المقرر أن يجمع بينه وبين الشاعري العديد من الاعمال خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-عمرو دياب يؤجل أغنيته مع حميد الشاعري..وما علاقة لطيفة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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