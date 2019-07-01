ميرنا وليد - بيروت - أكد الفنان ​ادوارد​ أنه كان يخشى تقديم الدور الصعيدي في مسلسل "​ولد الغلابة​" مع الممثل أحمد السقا والذي تم عرضه في شهر رمضان لعام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً، خاصة وأن الجمهور غير معتاد على مشاهدته في هذه النوعية من الأدوار ولكنه قرر المغامرة والتغيير معتمداً على وجود المخرج محمد سامي.

وأوضح ادوارد فى تصريج خاص لموقع "الفن" أن الخوف والقلق زال بعد دخوله في أجواء التصوير حيث قام بتسليم نفسه للمخرج محمد سامي لاخراج كل ما عنده موجهاً له الشكر على المجهود الكبير الذي بذله معه مشيراً أن مسألة اللهجة لم تكن عائق كبير خاصة وأن مصحح لهجة كان متواجد معهم في التصوير طوال الوقت. “ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وسامية الطرابلسي وصفاء الطوخي وفايق عزب وهادي الجيار وريم سامي وعفاف رشاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر ادوارد للفن: لهذا السبب قلقت في البداية من الصعيدي في "ولد الغلابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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