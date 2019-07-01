حقيقة تعرض تيم حسن ووفاء الكيلاني لحادث سير في الاسكندرية

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 02:56 صباحاً - انتشر خبر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرّض الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لحادث سير في الاسكندرية بمصر.
وأشارت الصفحات التي تداولت الخبر في شكل واسع أنّ حالة تيم حسن حرجة.
من جانبه حرص تيم حسن على توضيح الأمر لمحبيه ونفي تلك الشائعات، حيث نشر عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: “كل ما تم نشره عن تعرضنا لحادث سير هو كذب وافتراء.
الجدير بالذكر أن زواج الفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني قد تم عام 2017، بعد قصة حب نشأت بينهما عقب استضافة وفاء له في أحد برامجها.
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